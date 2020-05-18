В Казани по подозрению в сбыте фальшивых денег задержали 37-летнего мужчину. По данным МВД РТ, он сбыл четыре купюры номиналом в пять тысяч.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в конце апреля 2020 года подозреваемый заказал 15 поддельных банкнот в интернет-магазине. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято пять фальшивых купюр, а также маркер и сверток, в котором были спрятаны деньги. Оперативники установили, что одной из купюр он расплатился в аптеке, другими - в магазине города, оставшиеся пять поддельных банкнот мужчина уничтожил в день их получения, так как они были плохого качества.

Следком РТ возбудил уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.