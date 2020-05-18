В МВД Казани объяснили силовое задержание неадекватного посетителя магазина

В МВД Казани объяснили жесткое задержание мужчины в одном из магазинов города. В социальных сетях появился ролик, на котором видно, как полицейские с применением силы и наручников задерживают гражданина.

В полиции пояснили: 16 мая в дежурную часть поступило сообщение от граждан о хулиганских действиях в одном из магазинов города. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, проявлял агрессию по отношению к другим покупателям и сотрудникам магазина.

Ему предложили проехать в отдел полиции для разбирательства, однако при посадке в машину гражданин начал активно сопротивляться и ударил одного из правоохранителей кулаком в голову. В связи с этим было принято решение о применении в отношении злоумышленника физической силы и специальных средств.

"В отношении доставленного был составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Кроме этого, по факту нанесения телесных повреждений сотруднику полиции СУ СК РФ по РТ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти", - прокомментировали в ведомстве.