В 2021 году в России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии. Проект закона получил название "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год", его разрабатывают на основе данных Росстата об увеличении продолжительности жизни в России. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд РФ.

Согласно документу, срок расчета выплаты накопительной части пенсии гражданам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Таким образом, на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста.

В Минтруде сообщили также, что россияне могут забрать накопительную часть пенсии единовременно или передать по наследству, поэтому нет риска того, что они просто не успеют ей воспользоваться.

Поддержать законопроект в Госдуме готовы только в "Единой России", уточняет издание, а сами политики называют систему несовершенной и не рассчитывают на нее в старости. Срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.