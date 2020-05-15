Компания РЖД открыла возможность покупать билеты за 90 суток до даты отправления, сообщают в пресс-службе перевозчика.

Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов «Сапсан» и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД», курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.

Почти половина поездов, на которые приобрести билеты можно за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен.