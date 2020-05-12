Муниципальные парковки в Казани с 12 мая снова стали платными. Об этом напоминают в мэрии города.

Плата за парковку будет взиматься в будние дни с 7.00 до 18.00, при этом первые 15 минут по-прежнему будут бесплатными. По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно.

Отмена платы за муниципальные парковки по субботам и в будни после 18.00 – это временная мера, которая принята городскими властями по просьбе бизнеса, она будет действовать до 18 октября.

Напомним, что с начала объявления режима нерабочих дней плата на муниципальных парковках не взималась.