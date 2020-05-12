В Татарстане по данным на 12 мая подтвержден 71 новый случай COVID-19: из них 1– завозной, 70 – контактные. Как сообщает оперштаб РТ, 27 человек госпитализировано, 44 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

Наибольшее число заболевших за сутки в возрасте от 50 до 60 лет - 15 человек, 14 - от 30 до 50, 13 - от 60 до 70, 11 детей, семеро в возрасте от 80 до 90 лет, шесть заболевших от 18 до 30, пять - от 70 до 80 лет.

В Казани за минувшие сутки выявлено 30 случаев, немногим меньше - 22 - в Набережных Челнах. Также за сутки заболевших прибавилось в 10 районах:

Агрызский – 1

Алькеевский – 4

Апастовский – 1

Арский – 3

Дрожжановский – 1

Елабужский – 5

Зеленодольский – 1

Мамадышский – 1

Нижнекамский – 1

Тюлячинский – 1

На 12 мая в Татарстане зарегистрировано 1832 случая COVID-19, вылечены 640 человек, из них за прошедшие сутки - 165. Всего с начала пандемии умерли шесть пациентов с коронавирусом.