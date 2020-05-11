Минпросвещения РФ и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Предполагается, что детей рассадят на большом расстоянии друг от друга "зигзагом", школьникам измерят температуру и проведут дезинфекцию рук, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Комментируя предложение ассоциации "Глобальные университеты" провести ЕГЭ только для тех, кто будет поступать в вуз, Глушко отметил, что ЕГЭ в принципе нужен только им, а поступающим в колледж этот экзамен без надобности.

"По поводу переноса ЕГЭ - пока решений о переносе нет... Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две", - напомнил замминистра.

Напомним, что сегодня, 11 мая, Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудит возможность продления нерабочих дней. Также сегодня состоится онлайн-брифинг в правительстве Татарстана, на котором расскажут, как регион будет жить после 12 мая. Несколько постановлений, регламентирующих это, уже появились в сети.