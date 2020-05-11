С 12 мая в Татарстане утратят силу несколько постановлений, касающихся предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации РТ.

В частности, это документы, регламентирующие работу торговых и развлекательных объектов, образовательных организаций, компаний-перевозчиков, а также других сфер в период пандемии. В числе постановлений, которые утратят силу - документ о введении на территории республики системы цифровых пропусков.

Напомним, что ранее Кабмин опубликовал еще одно постановление, в котором указано, какие меры будут введены с 12 мая. Сегодня, 11 мая, состоится онлайн-брифинг, в ходе которого станут известны подробности нововведений.