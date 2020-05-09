9 мая перевозчики Казани для создания праздничного настроения жителям города украсили автобусы символикой 75-летия Победы. Об этом сообщает ассоциация АТП РТ на своей странице в социальных сетях.

Как отметили в ассоциации АТП РТ, брендирование автобусов часть автотранспортных предприятий провела за свой счет.

Водители автобусов и кондукторы вышли на работу в праздничной военной форме. Сегодня в автобусах звучат адресованные ветеранам поздравления.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков сообщил, что для перевозчиков Казани День Победы в этом году не совсем обычный:

"Если в прошлом году мы работали в усиленном режиме, а также организовывали спецподачу автобусов после салюта, то в этот раз в работу общественного транспорта внес коррективы режим самоизоляции. Сегодня пассажиропоток на казанских автобусах снизился почти на 80 %. Сейчас работаем по графику выходного дня. Сейчас в основном на автобусах ездят сотрудники системообразующих предприятий Казани".