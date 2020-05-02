1 мая на сайте YouTube появилось видеообращение казанской предпринимательницы Юлии Смайыловой к гражданам России.

Предпринимательница, продающая женскую обувь на «Вьетнамском рынке», пожаловалась на свое бедственное положение из-за нехватки денежных средств в связи с объявлением в стране режима самоизоляции.

«Мы не то, что на дне. Это уже днище. <…> Я не попадаю сейчас ни под одну программу, которое разработало государство. Мне не положена отсрочка по налогам, отсрочка по кредитам, и даже моим детям не положены продуктовые наборы», - заявила Смайылова.

Женщина предупредила, что обольет себя бензином перед офисом банка «Инвестторгбанк», который заставляет оплачивать ипотечные счета в такое непростое время, когда предприниматели сидят без работы.

«Пусть я останусь уродкой на всю жизнь, но вся Россия увидит, что вы с людьми делаете!» - заявила она.

Бизнес-леди рассказала, что ее двухкомнатная квартира куплена в ипотеку в «Инвестторгбанке». В ней проживает двое больных детей из детских домов.

В видеообращении женщина отметила, что не проходит по сумме в 2 миллиона, так как сумма ипотеки составляет 2,2 миллиона рублей:

«Из-за ОКВЭД я не попадаю в список пострадавших. Банкиры прекрасно понимают, что будущее у нас шаткое: встанем мы на ноги или не встанем? Поэтому они давят и заставляют оплачивать сейчас, последние штаны заставляют снять. Они не идут навстречу, трубки не берут».

Интернет - пользователи поддержали женщину комментариями:

«До слез! Сейчас многие в таком положении»;

«Мы, предприниматели, создали сами себе рабочие места, платим налоги, оплачивая аренду, содержим своих арендодателей и огромный штат сотрудников, обслуживающих торговый центр. И сейчас, закрыв торговые центры, нас оставили без работы и без средств к существованию. Государство про нас предпринимателей микробизнеса вообще забыло, нас как будто нет вообще. И никакой поддержки как пострадавшим. Я говорю про таких, как я сама, ИП, торгующие в ТЦ и на рынках. <…> Что делать? Уважаемое правительство РФ, услышьте нас! Помогите нам!»