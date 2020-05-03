Природа - угроза человечеству? Казанский экоактивист - о том, что будет с экологией после пандемии

Короновирусная инфекция заметно повлияла на жизнь людей по всему миру и стала причиной глобального экономического кризиса. Однако даже в этой ситуации можно найти положительные стороны. Согласно исследованиям, приостановка производства и уменьшение количества автомобилей на дорогах привели к заметным изменениям в экологии.

По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в первые две недели после введения режима самоизоляции воздух в городе значительно очистился. Особенно это было заметно по сравнению с мартовскими показателями. Однако спустя две недели концентрация вредных выбросов стала расти и вернулась практически к прежним цифрам.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков во время пресс-конференции

Несмотря на это, во время итоговой пресс-конференции Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сообщил, что концентрация вредных примесей в воздухе все же сократилась. По его словам, на это повлияло уменьшение транспорта на дорогах города:

«Автоматизированными станциями контроля за качеством атмосферного воздуха зафиксировано снижение по некоторым вредным веществам. Основное количество выбросов в атмосферу вносит автотранспорт, в Казани — до 54 процентов. Уменьшается передвижение автотранспорта, соответственно, в воздухе сократилось содержание вредных выбросов некоторых веществ», — прокомментировал Шадриков.

Так, средняя концентрация оксида азота в атмосферном воздухе за первую неделю самоизоляции снизилась на 77,8 процентов, а средняя концентрация диоксида азота — на 42,9 процентов.

При этом, опрос в группе ProKazan.ru показал, что только 30 процентов казанцев заметили изменения в окружающей среде. Около половины всех проголосовавших разницы в экологическом состоянии не обнаружили. Оставшиеся 20 процентов не почувствовали изменений, но хотели бы их видеть:

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с экологическим активистом и выяснил, влияет ли загрязненный воздух на распространение COVID-19 и что будет с экологией после пандемии:

Юлия Файзрахманова, экологический активист

В городе стало ездить меньше машин, некоторые производства приостановлены – может ли это как-то сказаться на возможном глобальном потеплении?

Я не думаю, что это скажется на глобальном потеплении. По крайней мере, в том случае, если это снижение будет только на время самоизоляции и не продлится в дальнейшем. Но я думаю, что как только «коронавирусная» угроза уйдет и количество транспорта возрастет, то все вернется на круги своя. То есть на глобальных процессах это никак не скажется, а вот на локальное состояние атмосферы и экосистемы это повлияет положительным образом. Хотя бы с учетом тех нескольких месяцев, которые будет продолжаться эта ситуация.

Как подобное состояние экологической среды сказывается на здоровье людей?

Учеными Гарвардского университета недавно было проведено исследование, согласно нему тяжесть течения и уровень смертности людей с короновирусной инфекцией зависит от количества твердо взвешенных частиц в воздухе. То есть, говоря проще, заболеваемость от состояния экологической среды не зависит, а вот то, как протекает COVID-19 - легко или тяжело - да. И одни из основных загрязнителей воздуха в наших городах – это автомобильный транспорт, выбросы диоксида азота.

Промзоны Казани

Может ли чистый воздух повлиять на сокращение особо опасных заболеваний у людей?

Конечно. В 2018 году под эгидой «Гринпис» мы исследовали воздух в Казани и выяснили, что самая низкая среднесуточная концентрация диоксида азота на тех территориях, которые удалены от автодорог и разделены зелеными насаждениями – лесами и лесополосами не менее 100 метров шириной. Самым чистым оказалось место на берегу Казанки около Гавриловской рощи. Сейчас оно предполагается под застройку и уничтожение.

Есть научные данные, которые показывают, что чистый воздух и наличие зеленых зон в 15-минутной пешей доступности от места проживания человека сокращает уровень сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний примерно на 20 процентов. Соответственно, на 20 процентов ниже количество смертей от этих заболеваний.

Может ли пандемия негативно сказаться на экологии и экологической политике?

Экология и экологическая политика в России в ужасном состоянии, поэтому я не знаю, может ли быть хуже. Пандемия положительно влияет на экологию не только из-за снижения производства, но и падения цен на нефть. В принципе во всем мире понимают, что необходим переход к зеленой энергетике. Но России еще в этом отношении не сильно продвинулась.

Зеленая зона в городе

Что нужно делать, чтобы поддерживать экологию на таком же уровне, как и сейчас, после карантина?

Сокращать производство, закрывать нефтепромыслы. Это достаточно серьезные меры, и сейчас мир показывает, что человеком перейден предел допустимого. Экосистема планеты – это сложный взаимосвязанный комплекс, и когда воздействие человека становится критическим, а оно уже такое, экосистема пытается его снизить. Человечество в таком случае будет подвергаться все нарастающим рискам – эпидемиям, экологическим и технологическим катастрофам.

Поменяется ли отношение людей к экологии после пандемии?

Однозначно поменяется. Вообще возможно две реакции – с одной стороны, кто-то действительно будет внимательней относиться к экологии и поймет, что так дальше нельзя. С другой – у части людей может возникнуть реакция сопротивления. Природная среда будет восприниматься как что-то угрожающее, и люди захотят привести все под свой контроль, в том числе и экологические процессы. Этого бы не хотелось допустить, так как человек вряд ли способен контролировать планетарные процессы.

Что касается Казани, то для нас после пандемии сохранятся два ключевых вопроса – сохранение зеленых зон и речных и приречных экосистем. Сейчас градостроительная политика ведется в таком плане, что они сокращаются, поэтому все идет к тому, что локальные изменения экологической ситуации и даже климата в Казани будут идти по негативному сценарию. Эти процессы нужно пересматривать и делать градостроительный процесс доступными для общества. Эти вопросы должны решать не только чиновники, но и простые люди. Тогда есть возможность, что экологическое сознание, которое возможно пробуждается в людях, дойдет до уровня принятия решений.