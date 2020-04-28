Публикация как защита от кражи. В КФУ рассказали, почему работы выпускников находятся в интернете

В сети появилась информация о том, что выпускные квалификационные работы студентов Казанского федерального университета можно купить через интернет. Сами выпускники, разумеется, возмутились. В ответ проректор по образовательной деятельности вуза Дмитрий Таюрский заявил, что публикация работ законна и способствует защите авторских прав.

Мой первый тред. Поддержите ретвитами пожалуйста)

Сегодня я с удивлением обнаружил, что моя дипломная работа была опубликована на одном популярном сайте готовых курсовых и дипломных работ. Эта утечка явно бы не произошла без участия моего "любимого" университета. pic.twitter.com/Kg3G7RI1G8 — Тюнькина в отставку! (@VTyunkin) 25 апреля 2020 г.

"То, что выпускные квалификационные работы выпускников бакалавриата, магистерские работы, диссертационные работы на соискание степени кандидата наук или доктора наук размещаются в открытом доступе на сайте Казанского федерального университета ­- это, прежде всего, защита авторских прав самих авторов. Когда работа опубликована на сайте университета, с указанием даты размещения, никаких сложностей с идентификацией авторства не возникает", - приводят слова Таюрского на сайте КФУ.

Таюрский также упомянул Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». Согласно документу, тексты ВКР, за исключением текстов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования.

Кроме того, он отметил, что если выпускные квалификационные работы обучающихся и все планируемые к защите диссертации не опубликованы, не имеют ссылки на соответствующий материал, то оспорить авторство будет очень тяжело и подчеркнул, что хорошо написанная работа, размещенная на сайте, это "плюс" к портфолио автора, а все работы проверяют системой "Антиплагиат".

"Недобросовестные пользователи разместили на сайте Workspay.ru дипломные работы выпускников КФУ. Представители платформы обязаны их убрать из открытого доступа. С представителями сайта будет проведена разъяснительная работа", - резюмировал проректор.