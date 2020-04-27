В России коронавирусом заразились почти 400 беременных женщин

В России коронавирус выявили почти у 400 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве. О том, как проходила беременность и каков риск для матери и ребенка, рассказала главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян в интервью стопкоронавирус.рф.

По ее словам, у всех беременность протекала без тяжелых осложнений. К группе повышенного риска при заражении COVID-19 относятся женщины, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление, диабет, различные эндокринные нарушения, бронхиальная астма, болезни легких, злокачественные опухоли, то ее необходимо отнести к группе высокого риска. Особенно это касается второго и третьего триместров беременности.

Поводом для развития осложнений от коронавируса у беременных может являться обострение уже имеющихся заболеваний, осложнение самой беременности, а также медикаментозное лечение в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Также Адамян отметила, что научно не доказано воздействие вируса на плод, инфицирование околоплодных вод и в целом вертикальный путь передачи инфекции. Тератогенное воздействие инфекции на плод также не доказано.