Туристов из Дубая и Бали отправили в санатории Казани на обсервацию

В Казань прибыли более 40 туристов из ОЭА и Бали. Они прилетели в Уфу и Самару, автобусами граждан перевезли в Татарстан.

Как сообщила глава пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, 27 человек, прилетевших из Денпасара, доставлены на двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский". 14 человек, прибивших из ОАЭ, отправили в Заречье. Среди пассажиров рейса из Дубая есть беременная женщина, она в целях безопасности направлена в стационар.

Напомним, ранее в Казань уже прибыли несколько рейсов из-за рубежа, все туристы также были размещены в санаториях, у них взяли анализ на коронавирус. Положительных результатов выявлено не было.