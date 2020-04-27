Стало известно, какие праздничные мероприятия пройдут в Казани в День Победы

В этом году День Победы в Казани отпразднуют дистанционно. Все запланированные мероприятия горожане смогут посмотреть в онлайн-режиме, сообщает мэрия Казани.

Парад Победы и праздничный салют перенесены на более поздний срок, до установления благоприятной эпидемиологической обстановки, а 9 мая казанцы смогут увидеть церемонию открытия нового памятника, автопробег на машинах военных лет, ряд мероприятий перенесен в интернет-пространство муниципальных учреждений культуры, образования и молодежной политики.

Акция "Бессмертный полк" в этом году также состоится в интернете и начнется 28 апреля. Казанцев приглашают собрать информацию о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне, сделать фотографию или снять видео с его портретом, а в тексте рассказать о герое. Материал необходимо опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram или «Одноклассники» с хештегами: #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан.