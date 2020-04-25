В Казани продолжается обработка открытых городских пространств от грызунов и клещей. Профилактические мероприятия стартовали в Казани в середине апреля. От грызунов уже обработали территорию шести парков, пятнадцати скверов, трех бульваров, двух поселков, а также 14 зеленых территорий, в том числе площадь Тысячелетия и склоны холма около Казанского Кремля. Общая площадь дератизации составила 219,3 га.

Противоклещевая обработка в городе проводится с 14 апреля. За это время специалисты обработали пять скверов, два парка и пять зеленых территорий города общей площадью 29,3 га. Акарицидная обработка проводится строго в безветренную погоду и при отсутствии осадков в ближайшие 3 дня. В таких условиях принимаемые меры по профилактике появления клещей более эффективны.

В мэрии Казани отметили, что погода в этом году не позволяет проводить мероприятия ежедневно, однако по возможности специалисты стараются охватить как можно больше территорий, чтобы выполнить максимум мероприятий до окончания режима самоизоляции.