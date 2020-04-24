В Казани под колеса автомобиля попал малыш на самокате. По данным ГИБДД РТ, авария произошла 23 апреля в 13.56 во дворе дома № 1 по улице Театральная.

По предварительным данным 38-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 4-летнего мальчика, который двигался на самокате слева направо по ходу движения транспортного средства. Уточняется, что малыш находился в сопровождении бабушки.

В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей теменной области, левой щечной области, ссадину левой скуловой области.