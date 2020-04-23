Жительнице Казани грозит реальный срок вместо условного наказания за неявку в надзорные органы. Ее объявили в федеральный розыск и задержал патруль УВО Росгвардии.

По сообщению ведомства, при патрулировании на улице Гвардейской росгвардейцы заметили девушку, которая явно нервничала и отворачивалась от автомобиля, пытаясь остаться незамеченной. Однако патрульные успели разглядеть, что ее внешность схожа с указанной в недавно полученной ориентировке на находящуюся в федеральном розыске молодую женщину.

У подозрительной прохожей проверили документы,после чего выяснилось: 22-летняя жительница Казани действительно разыскивается представителями УФСИН РФ по РТ. Девушка была осуждена за совершение кражи и при этом не являлась на обязательную ежедневную регистрацию в надзорный орган.

Задержанную доставили в отдел полиции для передачи инициаторам розыска. Из-за безответственного отношения к обязательной процедуре поднадзорной, вместо имевшегося у нее условного наказания, грозит реальное.