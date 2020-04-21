После ливня в Казани вновь затопило улицы. Видеозаписями потопа делятся пользователи социальных сетей.

"Проспект Победы плывет. Ужасная пробка от Губкина. Все держатся левее, кто попал в пробку" - комментирует автор видео.

"Наш корабль идёт ко дну"

"Кошмар!!! Где Вода должна стекать то?"

"Ливневую все закатали в асфальт!"

"Ни чего нового....все как обычно" - пишут горожане в комментариях.

Напомним, что согласно новому Генплану, в городе планируют построить 500 километров ливневых канализаций.