После ливня в Казани вновь затопило улицы. Видеозаписями потопа делятся пользователи социальных сетей.
"Проспект Победы плывет. Ужасная пробка от Губкина. Все держатся левее, кто попал в пробку" - комментирует автор видео.
"Наш корабль идёт ко дну"
"Кошмар!!! Где Вода должна стекать то?"
"Ливневую все закатали в асфальт!"
"Ни чего нового....все как обычно" - пишут горожане в комментариях.
Напомним, что согласно новому Генплану, в городе планируют построить 500 километров ливневых канализаций.
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