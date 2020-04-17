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19:16, 16.04.2020
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00:08, сегодня
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16:44, 14.04.2020
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16:49, 16.04.2020
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16:19, 16.04.2020
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15:58, 16.04.2020
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15:45, 16.04.2020
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15:14, 16.04.2020
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15:13, 16.04.2020
В партнерстве с банком «Открытие» и Российским экспортным центром eBay запускает
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13:46, 16.04.2020
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13:22, 16.04.2020
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12:04, 16.04.2020
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11:53, 16.04.2020
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11:09, 16.04.2020
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10:54, 16.04.2020
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09:59, 16.04.2020
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09:29, 16.04.2020
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Фото siapress.ru

В Казани пенсионерка отдала мошенникам 169 тысяч в надежде получить 286 тысяч

Cегодня, 00:08 20 0 prokazan.ru

У пожилой жительницы Казани мошенники выманили 169 тысяч рублей.

По данным МВД РТ, пенсионерка обратилась в полицию 14 апреля. Она рассказала, что в начале января через интернет приобрела пластыри, снижающие уровень сахара в крови. 9 апреля ей позвонил мужчина и представился Михаилом Блиновым. Он сообщил, что пластыри женщине продали мошенники, сейчас во Франции ведется разбирательство по данному поводу. Также он пояснил, что занимается этим делом, и пострадавшим от деятельности мошенников выплачиваются компенсации в размере 140 тысяч рублей. Женщина этим заинтересовалась.

Через день на связь с потерпевшей вышел другой представитель, который назвался Петром Кравченко. Он рассказал, что для получения обещанной компенсации женщина должна перевести на некий счет 32 тысяч рублей. Потерпевшая последовала указаниям злоумышленников. 11 апреля позвонил Михаил и сообщил о повышении размера компенсации до 286 тысяч рублей в связи с отказом некоторых пострадавших от выплат, и попросил перечислить еще 47 тысяч рублей. Женщина также перевела запрошенную сумму. Далее мужчина пообещал, что деньги будут доставлены заявительнице домой.

13 апреля перезвонил Петр и сообщил, что за доставку необходимо заплатить 45 тысяч рублей. Потерпевшая оплатила и данную услугу. После ее попросили перечислить еще столько же, что женщина и сделала. 14 апреля с ней связался представитель службы доставки и сообщил, что потерпевшая должна еще 90 тысяч рублей, которые она уже отказалась перечислять. Только в этот момент женщина поняла, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, и обратилась в полицию.

В результате всех манипуляций потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму около 169 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками отдела полиции "Авиастроительный" проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

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