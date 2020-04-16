В Казани задержали мужчину за поджигание травы.

15 апреля в 16 часов 30 минут поступило сообщение о горении травы в районе улицы Закиева, 10. К моменту прибытия пожарных происходило горение сухой травы на открытой территории. Общая площадь горения составляла приблизительно 100 кв.метров.

Казанец уверял, что поджег траву, чтобы показать дочери, как она горит

В ходе тушения пожарные увидели, как недалеко от места их работы неизвестный мужчина произвел поджог сухой травы и начал спешно удаляться. Вместе с поджигателем была также несовершеннолетняя девочка. Сотрудник пожарной охраны связался по телефону с дежурной частью полиции. Не имея полномочий задержать поджигателя, он зафиксировал его на камеру мобильного телефона. Поджигатель вместе с девушкой вошли в подъезд дома по улице Минская.

Спустя некоторое время нарушитель вышел из подъезда, в этот момент подъехавшие на место сотрудники полиции остановили его для установления личности. Мужчина 1984 года рождения был доставлен в отдел полиции №13 «Азино-2» для составления административного материала за разжигание сухой травы, а также по за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Из показаний нарушителя следует, что девушка, которая была с ним, является его несовершеннолетней дочерью. Ввиду её несовершеннолетия к административной ответственности как соучастник административного правонарушения она не привлечена. Со слов мужчины, мотивом его действий по поджогу травы послужило желание показать дочери, как горит сухая трава на пустыре.