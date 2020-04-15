В Татарстане директор спортшколы незаконно выписывал себе премии

В Татарстане 58-летнего директора одной из спортивных школ Верхнеуслонского района подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, сообщают в Следственном комитете республики.

По версии следствия, злоумышленник с октября 2018 по июль 2019 года незаконно издал приказы о собственном премировании, в соответствии с которыми получал денежные вознаграждения. Всего директор школы издал 6 таких документов. Действиями подозреваемого бюджету школы и исполнительного комитета причинен ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.

Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следкома РТ и УЭБиПК МВД по Татарстану.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.