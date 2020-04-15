В Казани будут судить подростков, которые делали «закладки» в Кировском районе города

Двоих казанских подростков 2003 года рождения обвиняют в покушении на распространение наркотиков.

По версии следствия, в январе 2020 года один из обвиняемых посредством сети Интернет приобрел у неустановленного лица не менее 11,75 граммов марихуаны для последующего сбыта. В дальнейшем молодые люди расфасовали наркотик и сделали 10 "закладок" в Кировском районе Казани. После этого злоумышленники планировали сообщить о местонахождении закладок неустановленному лицу, которое в свою очередь должно расплатиться с ними посредством системы безналичного расчета.

Однако молодые люди были задержаны, при этом у них были изъяты наркотические средства. Первоначально было обнаружено 6 тайников с наркотиками, однако после применения криминалистической техники, в

телефоне одного из задержанных была обнаружена информация о местонахождении еще 4 закладок.

Причастность к совершению преступления признал только младший обвиняемый. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй молодой человек находится под домашним арестом. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с

чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.