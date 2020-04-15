В зоопарке Казани загорелось помещение для приматов

Сегодня, 15 апреля, в казанском зоопарке произошло возгорание.

По данным МЧС РТ, сигнал о происшествии поступил в 13.49, источник огня находился в здании "Приматы". Люди покинули помещение, погибших и пострадавших нет. Животных в здании также не было. Всего к ликвидации привлекалось 52 человека и 19 единиц техники. В 14.36 было ликвидировано открытое горение на площади 15 квадратных метров.

Пожар произошел в здании для приматов. Пострадавших нет

Как отметили в ведомстве, здание, в котором произошел пожар, одноэтажное, размерами в плане 30 на 50 метров, кровля металлическая по деревянной обрешетке, не эксплуатируется. В помещении велись строительные работы по заполнению декоративных элементов интерьера пенополистиролом. Причина пожара устанавливается.