Число заболевших коронавирусом продолжает расти. За сутки в России выявили более 3,3 тысяч случаев

За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев новой коронавирусной инфекции в 65 регионах, общее число заболевших достигло 24 490 человек, случаи зарегистрированы в 84 регионах России.

В России за стуки заболело 3388 человек, умерли 28 пациентов с коронавирусом

По данным оперштаба, за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19: один человек в Москве, трое в Республике Дагестан, по двое - в Московской области, Республике Башкортостан, Калмыкии, Псковской области, по одному - в Санкт-Петербурге, Республике Бурятия, Пензенской, Тюменской, Белгородской и Астраханской областях. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 человек.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек, за минувшие сутки выписано из больниц 292 человека.

В Татарстане по данным на 15 апреля новых случаев заражения нет, всего на сегодняшний день число заболевших COVID-19 составляет 107 человек.