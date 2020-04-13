В Казани мужчина задержал грабителя, который с ножницами напал на его соседку

10 апреля в отдел полиции «Авиастроительный» поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном в одном из подъездов жилого дома по улице Чапаева. На женщину напал неизвестный, вооруженный ножницами.

По данным МВД РТ, потерпевшая пояснила, что около 10 утра за ней в подъезд зашел неизвестный гражданин. Угрожая ножницами, он потребовал у женщины отдать ценные вещи. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, 51-летняя потерпевшая отдала злоумышленнику всю имеющуюся наличность - 750 рублей.

Свидетелем преступления стал сосед потерпевшей, который возвращался домой. Увидев его, злоумышленник выбежал из подъезда, однако мужчина догнал гражданина и удерживал до приезда полицейских.

В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Разбой». В качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела приобщено изъятое орудие преступления – ножницы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что за последние две недели в Казани выросло число убийств, грабежей, мошенничеств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью и преступлений, совершенных нетрезвыми горожанами.