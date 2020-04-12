Вице-премьер РФ сообщила, когда станет известно о пике заболеваемости коронавирусом

В середине следующей недели станет известно, насколько Россия приблизилась к пику заболеваемости COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По ее словам, 14-16 апреля дадут понять, выходит ли страна на плато по заболеваемости коронавирусом или она будет расти. Также вице-премьер РФ отметила, что Владимир Путин не просто так продлил нерабочие недели до 30 апреля - необходимо, чтобы прошло два цикла по две недели.

"Оценить эффект разобщения населения из-за коронавируса можно будет к 30 апреля, когда пройдут два цикла по 14 дней", - добавила Голикова.

Что касается продления ограничительных мер после 30 апреля, то пока что говорить о них рано, добавила вице-премьер.