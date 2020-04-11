Минниханов в своем Instagram призвал жителей Татарстана сидеть дома

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Instagram под хэштегом #ОставайтесьДома опубликовал рисунки семейного быта.

Мы выписали самые популярные комментарии к посту:

"Вот только что бы эти блинчики купить, нужно и в магазин сходить и на работу. Легко сказать оставайтесь дома, остался бы и два месяца отсидел, только вы не придете и не накормите своих детей. Я не ощущаю эту заразу, а что запасы дома на исходе это чувствуется." - 263 отметки "нравится".

"Деньги на тесто и мясо вы будете давать? Я бы с удовольствием сидел и бездельничал, а тут надо ипотеку платить и ЖКХ оплачивать." - 187 отметок "нравится".

"Чтобы дома так мило проводить время с родными нужны финансы ,которых у людей нет .все думают как бы ипотеки ,кредиты ,жкх оплатить ,а не про блинчики !" - 196 отметок "нравится".

Видно, насколько напряженное состояние у Казанцев на сегодняшний день.