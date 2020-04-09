«Почта России» опубликовала график работы отделений в Татарстане до конца апреля

"Почта России" скорректировала график работы отделений в связи с распространением коронавируса.

Как сообщают в пресс-службе компании, с 9 по 30 апреля городские почтовые отделения Республики Татарстан будут открыты пять дней в неделю, с понедельника по пятницу. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. В период нерабочих дней отделения Почты России в Республике Татарстан будут открыты для посетителей. Сельские отделения почтовой связи продолжат работать в текущем режиме. Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.



Также будут работать "дежурные" отделения: в Казани это ОПС №420111, №420100, №420138, №420127, №420126 и в Набережных Челнах ОПС №423800 и ОПС №423815. Они, а также некоторые центры выдачи и приема посылок и центры обслуживания юридических лиц продолжат работу в штатном режиме.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России http :// pochta . ru и в мобильном приложении.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

