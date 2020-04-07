В России за сутки зарегистрировано более тысячи случаев коронавируса. Умерли 11 человек

За последние сутки в России подтверждены 1154 случая новой коронавирусной инфекции в 43 регионах страны. Всего зарегистрировано 7497 заболевших в 81 регионе, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 494 человек, сообщают в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Также за сутки зафиксировано 11 летальных случаев: 2 в Москве, 5 в Московской области, 1 в Краснодарском крае, 1 в Республике Бурятия, 1 в Приморском крае, 1 в Иркутской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 58 человек.

За сутки выздоровело 88 человек: Москва - 16, Московская область -13, Чеченская республика – 12, Свердловская область – 9, Воронежская область -5, Нижегородская область -4, Кировская область -4, Сахалинская область -4, Калининградская область – 3, Республика Саха (Якутия) – 3, Орловская область – 3, Пермский край – 2, Костромская область -2, Челябинская область – 2, Республика Татарстан – 2, Краснодарский край -1, Тамбовская область – 1, Белгородская область – 1, Республика Мордовия – 1.

В Татарстане новых случаев коронавируса на 7 апреля нет, всего в республике заболел 41 человек, выздоровели 10, летальных случаев не зафиксировано.