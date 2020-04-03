27 человек на рейс: в общественном транспорте Казани стало существенно меньше пассажиров

В Казани 2 апреля пассажиропоток в общественном транспорте упал более чем в 7 раз, сообщают в Комитете по транспорту. Если до введения режима самоизоляции на автобусах, троллейбусах, трамваях и в метро в сутки ездило более 808 тысяч пассажиров, то вчера общественным транспортом воспользовались лишь немногим более 100 тысяч человек.

Поскольку статистика комитета учитывает пассажиров, которые совершают поездку как минимум «туда-обратно», реальное количество человек, которые воспользовались общественным транспортом, составляет около 45 тыс. В среднем автобус, трамвай или троллейбус за один рейс от начальной точки маршрута до конечной перевозит лишь 27 человек. Это является минимальным показателем с момента введения режима самоизоляции и составляет лишь 14% пассажиров от обычного периода.

В метро пассажиропоток упал в 11 раз, в наземном транспорте – в 7 раз. Наибольшее сокращение пассажиропотока началось с понедельника, 30 апреля, когда ежедневно количество пассажиров сокращалось на 20%.

По данным АСУДД, интенсивность движения на дорогах за месяц сократилась на 55%.