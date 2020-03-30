В России возбуждено первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции. Больной заразил человека

В России возбуждено первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции. Под суд пойдет житель Крыма, сообщает "Крыминформ".

По данным издания, гражданин, зараженный коронавирусом, не соблюдал режим самоизоляции, вследствие чего заразил еще одного человека. Информацию об этом в МВД Крыма передал местный Роспотребнадзор. Уже собраны все материалы, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Татарстане самоизолированных также проверяют; в Нижнекамске, например, уже нашли более 20 нарушителей режима.