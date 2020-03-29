В Татарстане спасатели вытащили из огня мужчину

Зеленодольские спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, сигнал о пожаре поступил в 10:21 28 марта; горела квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома по адресу Степная,2.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение в помещении на площади ориентировочно 8 квадратных метров. Из квартиры с помощью маски спасаемого был выведен мужчина, передан медикам. Пострадавший - хозяин квартиры 1967 года рождения - с ожогами доставлен в Зеленодольскую ЦРБ. Других обращений за медицинской помощью не поступало.

Открытое горения ликвидировали спустя 20 минут после сигнала, причина пожара устанавливается.