Концерн "Калашников" подал иск против татарстанского производителя хоккейных клюшек - ООО "ЗаряД". Предприятие требует полмиллиона, указано в картотеке дел Арбитражного суда РТ.

Заявление было подано 18 марта 2020 года, однако это уже не первый иск "Калашникова" к татарстанской компании. Как сообщает "Ъ-Казань" со ссылкой на пресс-службу концерна, предметом спора стало использование татарстанской компанией товарных знаков "АК12" и "АК47", которые были присвоены двум хоккейным клюшкам линейки "АК", но при этом принадлежат концерну.

Согласно информации, предоставленной в холдинге, стороны начали судиться в мае 2019 года. Тогда им удалось достигнуть мирового соглашения, согласно которому "Калашников" разрешил производителю использовать товарные знаки до конца 2019 года, после этого концерн предложил ООО "ЗаряД" заключить лицензионный договор на новый срок, направив проект соответствующего соглашения. Однако контракт так и не был подписан, а производитель клюшек продолжил использовать товарные знаки.

По данным СБИС, владельцами ООО "ЗаряД" числятся НПК "Химпроминжиниринг", Иван Савин и Данис Зарипов. Компания зарегистрирована в Набережных Челнах, находится на рынке более 4 лет, основной деятельностью является производство спортивных товаров. К слову, стоимость клюшки "АК47", о которой идет речь, в магазине "ЗаряД" составляет 5 890 рублей.