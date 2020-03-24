По всей России временно закроют клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Сегодня, 24 марта, на сайте правительства России был опубликован перечень решений и поручений по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России.

Согласно документу, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Также регионам придется ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. Контроль за исполнением поручения будет осуществлять Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Напомним, что в Татарстане уже запретили курение кальянов, а также ограничили время и численность массовых мероприятий.