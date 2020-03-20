Билайн упрощает для абонентов звонки на горячие линии по теме противодействия коронавирусу

Билайн запускает короткие номера для звонков на горячие линии по теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Бесплатные звонки для абонентов Билайн в удобном формате упростят получение официальной информации о текущей ситуации.

В рамках поддержки деятельности федеральных и региональных властей РФ по профилактике коронавируса и противодействию его распространения запущены следующие короткие номера для абонентов Билайн:

0948 – общая горячая линия департамента здравоохранения г. Москва, по которой круглосуточно можно получить информацию по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV (обычный номер +7 (499) 251 83 00);

0973 – горячая линия г. Москва, куда можно позвонить и сообщить властям о возвращении из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, передать свои контактные данные и получить рекомендации по профилактике здоровья (обычный номер +7 (495) 870 45 09);

0976 – горячая линия Роструда по вопросам трудового законодательства, связанным с распространением коронавируса (обычный номер +7 (800) 707 88 41);

0987 – горячая линия «Здоровая Россия» Министертсва здравоохранения РФ, где можно получить информацию по теме коронавируса (обычный номер +7 (800) 200 02 00).

Ранее Билайн объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди предпринимаемых компанией мер - пятикратное увеличение объемов пакетов минут и интернета в международном роуминге для абонентов Билайн, отмена платы за звонки в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции для абонентов Билайн, отмена тарификации звонков на горячие линии по теме коронавирусной инфекции для абонентов Билайн на территории России и возможность для абонентов Билайн даже при нулевом балансе пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа. Кроме того, с 13 марта 2020 года для абонентов Билайн в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса. Билайн информирует своих клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.

Билайн, с 2016 года развивающий практику удаленной работы в масштабах всей компании в рамках проекта BeeFREE, также сделал публичной свою экспертизу по организации удаленной работы. Информация доступна по ссылке: https://tildaweb.pro/beefree_main

Билайн внимательно следит за развитием ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции и продолжит внедрять дополнительные инициативы, призванные обеспечить комфорт и поддержку наших клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельств.