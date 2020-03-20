В Татарстане на Каме мужчина провалился под лед. Спасатели просят граждан быть осторожнее

Сегодня рано утром на Каме в Татарстане спасатели вытаскивали из воды мужчину.

По информации МЧС РТ, сообщение о том, что напротив церкви в Лаишевском районе гражданин провалился под лед, поступило от очевидца. К месту происшествия выехали спасатели, пострадавшего нашли в 500 метрах от берега. Его вытащили из воды и доставили в Лаишево, где передали медикам скорой помощи.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов

В МЧС отмечают: обстановка на водоемах на данный момент крайне сложная.

"Осмотр показал, что русла рек стремительно освобождаются от ледового панциря. По окраинам водоемов и в заливах идет процесс быстрого таяния льда, который уже стал рыхлым с хрупкой структурой. Ни о какой рыбалке по последнему льду уже не может идти речи. Необходимо также уберечь детей от опасных приключений на берегу озер, прудов и рек", - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Так сейчас выглядят реки Татарстана

Специалисты ведомства с 7 марта выставили в популярных у рыбаков местах 9 временных спасательных постов. Силами спасателей этих временных постов в ходе ежедневных патрулирований спасено с начала ледостава 71 человек, а с начала 2020 года – 14 человек. Количество происшествий на воде составило 9 случаев - больше, чем в прошлом году.

Граждан просят не выходить на лед водоемов и особое внимание в эти дни уделить детям: в школах начались каникулы.

"Большинство детей в это время предоставлены сами себе. К ним нужно особое внимание. <...> Напомню, что Комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности РТ принято решение о том, что выход детей к воде без сопровождения взрослых приравнивается к административному нарушению. Все эти случаи рассматриваются или на комиссиях районов по делам несовершеннолетних, или в соответствующем отделе полиции", - напомнил Венедиктов.