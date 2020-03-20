Наверх
добавь новость и заработай 500 Р
COVID-19 в Татарстане
1 заболевший
0 погибших
0 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

09:20, сегодня
«Самая тяжелая часть позади»: в Татарстане коронавирус нашли у волейболиста «Зенита»
11:18, сегодня
Стало известно, кто в Челнах возглавит отдел полиции «Электротехнический»
10:54, сегодня
В Татарстане на Каме мужчина провалился под лед. Спасатели просят граждан быть осторожнее
12:32, 16.03.2020
Смейтесь и подсматривайте за водителями: 8 способов легко и быстро выучить ПДД казанцам
10:47, сегодня
Агина Алтынбаева вновь на Первом канале
10:30, сегодня
Рукопожатия под запретом: в больнице Челнов ведут профилактическую борьбу против инфекций
09:48, сегодня
Отправили не туда: челнинка судилась с турфирмой
08:52, сегодня
В России начали разрабатывать вакцину от коронавируса
08:36, сегодня
В Татарстане ожидается ухудшение погоды
08:17, сегодня
В Татарстане ищут тимуровцев
07:53, сегодня
Минниханов ввел режим повышенной готовности на территории Татарстана из-за коронавируса
18:34, 19.03.2020
«Тут все есть. Пришел - купил»: Минниханов проверил полки в казанском супермаркете
17:47, 19.03.2020
Приостановлены занятия в спортивных школах Татарстана
17:36, 19.03.2020
Режим повышенной готовности ввели в 80 из 85 регионов России
16:55, 19.03.2020
Челнинские кинотеатры закрылись до 15 апреля
16:49, 19.03.2020
В Казани пьяный водитель пытался спрятаться от полиции на гараже, а потом заявил, что это был не он
16:26, 19.03.2020
Ещё один бездельник прибавился: челнинцы недовольны назначением главы исполкома
16:23, 19.03.2020
В России коронавирусом заболело еще полсотни человек
16:09, 19.03.2020
Молодая мама пожаловалась на воспитателя детсада
15:46, 19.03.2020
В штабе по борьбе с коронавирусом Татарстана рассказали, кому нужно сдать анализ на инфекцию
15:29, 19.03.2020
Челнинец пожаловался в мэрию на тараканов в медколледже
15:05, 19.03.2020
Челнинец сел за руль чужого автомобиля и уехал
15:02, 19.03.2020
Московские медики назвали истинную причину смерти пациентки с коронавирусом
14:43, 19.03.2020
Бугульминец расплачивался деньгами с найденной банковской карты
14:31, 19.03.2020
Суды Челнов приостановят прием граждан из-за коронавируса
12:05, 19.03.2020
В России скончалась первая пациентка с коронавирусом
11:35, 19.03.2020
В Казани правоохранители закрыли подпольное казино
10:26, 19.03.2020
Парней, катавшихся полуголыми на крыше машины в центре Казани, нашли полицейские
09:48, 19.03.2020
Ученые рассказали, сколько коронавирус живет на различных поверхностях
08:56, 19.03.2020
Фарид Салахов будет решать вопросы обманутых дольщиков
08:39, 19.03.2020
ДУМ РТ рекомендует воздержаться от рукопожатий и объятий в мечетях
08:20, 19.03.2020
В России ограничительных мер из-за коронавируса может стать больше
08:01, 19.03.2020
МВД РТ может организовать проверку магазинов
19:59, 18.03.2020
Коронавирус уже здесь: как сейчас работают театры, столовые и предприятия Татарстана
19:00, 18.03.2020
4 вброса из WhatsApp'а о коронавирусе: вертолеты, распыляющие лекарства и штрафы казанцам
17:45, 18.03.2020
В Челнах выбрали руководителя исполкома
17:21, 18.03.2020
Казанские перевозчики рекомендуют не пользоваться деньгами в общественном транспорте
17:05, 18.03.2020
Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
16:54, 18.03.2020
Билайн информирует о мерах поддержки в профилактике коронавируса
16:39, 18.03.2020
В России зафиксировано еще 33 случая коронавируса. Среди зараженных есть ребенок
16:32, 18.03.2020
Врачи Казани приняли участие во флешмобе по мытью рук
16:04, 18.03.2020
За «вбросы» о коронавирусе можно получить штраф в 1,5 миллиона
15:50, 18.03.2020
В Челнах организаторы концертов несут убытки
15:36, 18.03.2020
Игры ХК «Челны» и ФК «КАМАЗ» приостановлены
15:27, 18.03.2020
Депутат против предпринимателя: в Казани бушуют «домофонные войны»
14:57, 18.03.2020
В Челнах на мусорном полигоне обнаружили человеческую ногу
13:11, 18.03.2020
Горячая линия по коронавирусу в Татарстане не справляется с потоком звонков. Открыт новый номер
12:12, 18.03.2020
Коронавирус в Татарстане: все, что нужно об этом знать
12:06, 18.03.2020
Минобрнауки РТ: переход вузов на дистанционное обучение не скажется на зарплатах и стипендиях
11:49, 18.03.2020
В Татарстане при пожаре на предприятии погиб мужчина
10:17, 18.03.2020
В Татарстане психиатр подозревается в превышении должностных полномочий
09:33, 18.03.2020
Казанские отели разрешили без штрафов отменять бронирование из-за коронавируса
08:02, 18.03.2020
Группа «Открытие» заработала в 2019 году 52,3 млрд рублей чистой прибыли
07:30, 18.03.2020
Это социальная ответственность. Портал ProKazan.ru уходит на карантин
22:05, 17.03.2020
Преимущества штабелеров
21:05, 17.03.2020
Сотрудница Роспотребнадзора Татарстана за взятку предлагала взять бар под покровительство
18:14, 17.03.2020
«Если меня пропустят - будет чудо»: жительница Казани не может вернуться домой из-за коронавируса
17:28, 17.03.2020
Под Казанью школьник со знакомым напали с ножом на посетителя кафе
17:16, 17.03.2020
В России число заболевших коронавирусом достигло 114 человек. Один из них - в Татарстане
15:46, 17.03.2020
Билайн проведет открытый вебинар по организации удаленной работы 18 марта
14:58, 17.03.2020
«Пила до школы, во время занятий и после них»: как живет уроженка Казани с клинической депрессией
14:11, 17.03.2020
В Казани из-за коронавируса не закрывают музеи и развлекательные центры
12:06, 17.03.2020
ВОЗ: на банковских картах коронавирус может прожить дольше, чем на бумажных деньгах
11:22, 17.03.2020
По стоимости проездного на общественный транспорт Казань обогнала Москву
11:00, 17.03.2020
Точно в цель: платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу найти новых клиентов
22:05, 16.03.2020
Штраф $2000 и тотальная изоляция: казанцы рассказали, как за рубежом борются с коронавирусом
20:49, 16.03.2020
Минздрав Татарстана: анализы на коронавирус можно сдать в любой поликлинике
20:40, 16.03.2020
Фоторепортаж: из-за коронавируса казанцы скупают гречку, макароны и туалетную бумагу
17:47, 16.03.2020
Из-за коронавируса школьникам могут продлить каникулы
17:44, 16.03.2020
В Казани на маршрут не выпустили три грязных автобуса. Горожане считают, что их гораздо больше
15:24, 16.03.2020
В Казани аферисты постоянно обманывают вдову ветерана. «Они будто знают, где живет одинокая женщина»
13:46, 16.03.2020
Киберпреступники выманивают у граждан личные данные за «секретную» информацию о коронавирусе
13:21, 16.03.2020
Полиция Татарстана раскрыла группу фальшивомонетчиков-закладчиков. Возбуждены 20 уголовных дел
11:20, 16.03.2020
В Казани из-за малых рек может подтопить несколько жилмассивов
10:32, 16.03.2020
«Если я захочу домой, меня выпустят»: Россия закрывает границу с Беларусью
17:33, 15.03.2020
Военкомат считает, что все казанцы хотят служить армии, но так ли это? Мы спросили мнение казанцев
13:48, 15.03.2020
В Казани закончилась панихида по Иреку Миннахметову
Фото пресс-служба МЧС РТ

В Татарстане на Каме мужчина провалился под лед. Спасатели просят граждан быть осторожнее

Cегодня, 10:54 85 3 Автор: prokazan.ru

Сегодня рано утром на Каме в Татарстане спасатели вытаскивали из воды мужчину. 

По информации МЧС РТ, сообщение о том, что напротив церкви в Лаишевском районе гражданин провалился под лед, поступило от очевидца. К месту происшествия выехали спасатели, пострадавшего нашли в 500 метрах от берега. Его вытащили из воды и доставили в Лаишево, где передали медикам скорой помощи.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов

В МЧС отмечают: обстановка на водоемах на данный момент крайне сложная. 

"Осмотр показал, что русла рек стремительно освобождаются от ледового панциря. По окраинам водоемов и в заливах идет процесс быстрого таяния льда, который уже стал рыхлым с хрупкой структурой. Ни о какой рыбалке по последнему льду уже не может идти речи. Необходимо также уберечь детей от опасных приключений на берегу озер, прудов и рек", - сообщил  начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Так сейчас выглядят реки Татарстана

Специалисты ведомства с 7 марта выставили в популярных у рыбаков местах 9 временных спасательных постов. Силами спасателей этих временных постов в ходе ежедневных патрулирований спасено с начала ледостава 71 человек, а с начала 2020 года – 14 человек. Количество происшествий на воде составило 9 случаев - больше, чем в прошлом году.

Граждан просят не выходить на лед водоемов и особое внимание в эти дни уделить детям: в школах начались каникулы. 

"Большинство детей в это время предоставлены сами себе. К ним нужно особое внимание. <...> Напомню, что Комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности РТ принято решение о том, что выход детей к воде без сопровождения взрослых приравнивается к административному нарушению. Все эти случаи рассматриваются или на комиссиях районов по делам несовершеннолетних, или в соответствующем отделе полиции", - напомнил Венедиктов.

читайте также:

Замглавы МЧС Татарстана взят под стражу. Его подозревают в мошенничестве
В Челнах спасатели достали из Камы утопающую собаку
В Татарстане при пожаре на предприятии погиб мужчина
В РТ пожарные спасли трех детей
Заместитель главы МЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве
В Казани из-за малых рек может подтопить несколько жилмассивов
В Казани глава МЧС установил пожарные извещатели в квартире многодетной семьи
В поселке Васильево мужчина провалился под лед
В Казани из горящего дома спасли трех женщин и ребенка
Спасатели Казани за сутки вытащили из-подо льда четверых человек
В Нурлате у 60-летней женщины загорелся диван, соседи вызвали МЧС
Из-за подъема Свияги в Татарстане подтопило два моста
В Татарстане МЧС с прожектором и сиреной искали заблудившегося в тумане рыбака
В Казани сгорели два дачных домика, пострадал человек
В МЧС рассказали подробности пожара на казанском складе
В Казани загорелся склад на Хлебозаводской улице
В Казани природным газом отравились двое мужчин. Один погиб
На стройке в Казани сорвалась люлька. Есть погибшие и пострадавшие
В казанском поселке Юдино сошел и упал с рельсов поезд
В Татарстане мужчина на вездеходе провалился в реку и сломал руку
В МЧС рассказали подробности взрыва в машине под Казанью
Спасатели в Казани вывели из горящей многоэтажки трех человек
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
20 марта 2020
11:22
Зато в масках чтобы коронавирус не подхватить
Горожанин
0
20 марта 2020
11:28
Какие маски ? Их все выгребли и подарили Китаю !
Горожанин
0
20 марта 2020
11:44
Почему такое отношение к своим , но для своего шоу и показухи : Всё подарю , что не моё , а народное последнее отдам .

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

10:14, сегодня
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
09:00, 16.03.2020
Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 50 миллионов
14:00, 13.03.2020
Покорить Альпы и прогуляться по вулканическому песку: как сделать путешествие своей профессией
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
20:25, 12.03.2020
В России подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом
16:41, 11.03.2020
Жительница Зеленограда отправила в родительский чат обнаженные фото шестиклассницы
16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют
17:25, 10.03.2020
СМИ: в Большом театре задержали спектакль из-за возможного коронавируса у приглашенной солистки
15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой