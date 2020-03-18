Республиканский праздник "Навруз", который должен был состояться 21 марта на "Казанской ярмарке", отменен. Об этом сообщают в пресс-службе городской мэрии.

"Принято решение в полном взаимодействии с международными и российскими спортивными организациями, а также в связи с проведением крупных культурных мероприятий разработать план по переносу крупных мероприятий, подразумевающих участие большого количества людей, на другие даты", - приводят в мэрии цитату руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой.

Напомним, что Навруз - это праздник прихода весны по астрономическому календарю у тюркских народов. Он отмечается в дни, когда наступает весеннее равноденствие. 30 сентября 2009 года Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз.