В Казани вынесли приговор мужчине, сбившему насмерть маленького ребенка

Сегодня казанский суд вынес приговор по делу о смертельной аварии, сообщает "Татарстан-24".

8 октября на улице Гаврилова 22-летний Александр Пересыпкин на пешеходном переходе сбил троих людей: бабушку, дедушку и их внука. При этом маленького мальчика отбросило на 20 метров. Он скончался за считанные секунды.

Родители погибшего ребенка просили суд лишить виновника смертельного ДТП свободы на 5 лет. Также они потребовали от мужчины 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии поселении. Также молодой человек будет обязан выплатить родителям погибшего ребенка 1 миллион рублей.