Жительницу Казани, которая убила одного сына и ранила другого, отправили в СИЗО

Женщину из Казани, которая напала с ножом на своих детей, отправили под арест. Об этом сообщили сегодня в Следкоме Татарстана.

Напомним, что 1 марта 2020 года в квартире одного из домов по улице Чистопольской подозреваемая нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, после чего пыталась свести счеты с жизнью. В результате полученных ран один ребенок скончался на месте, второй – госпитализирован.

Мальчика уже выписали из больницы. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего", "Покушение на убийство двух или более лиц".