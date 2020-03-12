В Сборнике документов мэрии Казани опубликован список домов, которые будут снесены для строительства дороги в жилой район "Салават Купере".

Всего это дома и надворные постройки по пяти адресам: дома № 17, 19, 21, 23 и 25 по улице Осиновская.

"Участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества подлежат изъятию путем выкупа для муниципальных нужд" - указано в документе.

Напомним, это уже не первый список домов, подлежащих сносу ради строительства дороги. Ранее в мэрии назвали еще 10 участков, которые будут выкуплены у граждан.