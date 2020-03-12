В Нурлате у 60-летней женщины загорелся диван, соседи вызвали МЧС

Происшествие случилось 11 марта ночью. В отделение поступило сообщение о горении квартиры в жилом доме. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

По прибытии сотрудников встречали соседи, которые и вызвали подразделение. Жители дома сообщили, что в квартире находится пожилая женщина, баллонов с ЛВЖ и ГЖ нет.

Пожар был внутри квартиры, а из балкона женщины шел густой черный дым. Саму хозяйку спасли при помощи устройства “капюшон”, пожар ликвидировали.

В результат происшествия сгорел диван и вещи б/у на площади 10 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что недавно в Альметьевске во время пожара едва не погибла женщина-инвалид. Возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.