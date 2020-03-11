В Татарстане мужчина убил товарища из-за закуски

В Казани один гражданин без определенного места жительства убил другого из-за съеденной закуски.

Как сообщили в Следкоме Татарстана, 9 марта 2020 года на территории одного из домохозяйств в городе Тетюши обнаружено тело 67-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы. По подозрению в совершении преступления задержан неоднократно судимый 68-летний знакомый потерпевшего, который во всем сознался.

"По предварительным данным мужчины не имели постоянного места жительства и временно проживали в надворной постройке в хозяйстве знакомого, оплачивая ему проживание и питание. В день трагедии владелец дома передал им еду и алкоголь, после распития которого подозреваемый уснул. Проснувшись, он обнаружил, что знакомый съел его закуску. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил потерпевшего кулаком, а затем обухом топора по голове" - рассказали подробности происшествия в Следкоме.

После этого он подозреваемый пошел в полицию и сообщил об убийстве. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, возбуждено уголовное дело.