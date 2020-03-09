В Казани разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Казани разыскивают водителя, совершившего наезд на 33-летнего пешехода. Об этом сообщают на официальном сайте города.

ДТП произошло вечером 6 марта. Водитель не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину. Виновник происшествия не стал оказывать потерпевшему первую помощь и скрылся с места происшествия. В результате аварии мужчина получил ушиб верхней трети правой голени и был госпитализирован в больницу.

Госавтоинспекция просит всех, кто стал свидетелем ДТП, откликнуться по телефонам : +7(843)533-38-15, +7(843)533-38-48.

ГИБДД напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.

