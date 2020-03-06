В Казани природным газом отравились двое мужчин. Один погиб

Утром 6 марта в Казани предварительно природным газом отравились два жителя города.

По данным МЧС Татарстана, сообщение по системе 112 поступило в ведомство в 8:12, инцидент произошел в поселке Кульсеитово Советского района Казани, в доме №16 по улице Зеркальная.

В 09:00 при уточнении обстановки со старшим врачом скорой медицинской помощи Казани установлено, что в результате происшествия пострадал один человек - мужчина 1962 года рождения, он доставлен в городскую клиническую больницу №7, где ему поставят точный диагноз. Еще один гражданин погиб - это мужчина 1986 года рождения.

Причина происшествия устанавливается.