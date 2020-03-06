В Казани загорелся склад на Хлебозаводской улице

В соцсети выложили ролик пожара с Хлебозаводской улицы. На кадрах видно, как огромные клубы дыма идут от здания склада. На устранение огня прибыли сотрудники пожарной службы. Их машины расположились рядом с очагом возгорания. Помимо пожарных на территории склада можно увидеть горожан, желающих узнать, что происходит.

Пользователи интернета отметили, что "пожар очень сильный" и что "дым видно даже с Казанского вертолетного завода".

Официальной информации о происшествии и пострадавших от МЧС пока не поступало.