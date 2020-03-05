Верховный муфтий России предложил закрыть мечети на карантин

Верховный муфтий России и уроженец Казани Талгат Таджуддин в эфире радиостанции "Говорит Москва" предложил по примеру Таджикистана из-за коронавируса закрыть на карантин мечети. Он высоко оценил меры профилактики в Таджикистане и предложил ввести их в России.

"Оправданный карантин. Если будет карантин, оттуда выезжать и туда приезжать нельзя. Имеют право. У нас в мечетях в сельской местности по 5-6 человек. Смысла нет, а в крупных городах можно сделать, да. Это решает исполнительный орган каждой мечети. Принять решение и объявить об этом" - подчеркнул он.

В Таджикистане все мечети закрыли на карантин с 4 марта, пишет avesta.tj. Решение принял Совет улемов Исламского центра страны. Это касается всех мечей, включая соборные, пятничные и пятикратные. Исключение сделают только для коллективных молитв по усопшим.