Высокоскоростную магистраль, которая соединит Москву и столицу РТ, предложили назвать "Иван Грозный". Этот вариант стал пятым по популярности, сообщают в компании "Автодор". Также россияне считают, что дорога может носить названия "Казань", "Евразия", "Восток" или "Кама". Всего предложено почти 200 вариантов имени для М-12.

При этом, как отметили в компании, "Восток" выбывает из голосования - так называется трасса Хабаровск-Находка, также не рассматривается "Казань" - трассу планируют продлить до Екатеринбурга и далее.

"Поэтому, кстати, красивое имя «Евразия» новой трассе подходит больше. Ведь М-12 станет частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай и свяжет Европу и Азию" - прокомментировали в Автодоре.

Ранее от россиян поступали такие варианты, как "Эчпочмак", "Айдаштрассе" и "Чак-чак". Напомним, что все желающие могут предложить свои идеи в комментариях или на почту imya-m12@yandex.ru.