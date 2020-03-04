Два района Казани на время останутся без света

В четверг 5 марта без света останутся дома в Советском и Приволжском районах. Об этом сообщает ОАО «Сетевая компания».

С 8:30 до 17:00 отключение электричества затронет такие улицы Приволжского района, как Авангардная, Авангардный переулок, Аланлык, переулок Аланлык, Бердэмлек, Заветная, Карагач, Поперечно-Сормовская, Сабит, Сормовская, Тюменская, Тюменский переулок, Школьная, Якын.

Касательно Советского района: с 9.00 до 18.00 не будет света в поселке Большие Дербышки Советского района по адресу ул.Лесная, 1 (детский дом-интернат), а также по улицам Заречная, Исаева, Кооперативная, Новая, Окружная, Советская, Лотфуллы Фаттахова.

На время отключения света проведут плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования.