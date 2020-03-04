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Доходность инвестиционных продуктов «Открытия» за 2019 год в 2-3 раза превысила ставки по вкладам

Cегодня, 11:10 3 Автор: prokazan.ru

Доходность клиентов группы «Открытие» (банка «Открытие», «Открытие Брокер», УК «Открытие» и «Россгосстрах Жизнь») по инвестиционным продуктам в 2019 году в среднем в 2-3 раза превысила среднюю ставку топ-10 банков по вкладам.

Промежуточная доходность по стратегиям инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Росгосстрах Жизнь» составила до 16,07% в рублях и 13,62% в долларах США, по инвестиционным продуктам УК «Открытие» – до 35,30% в рублях и до 30,36% в долларах США. Лучшие торговые идеи «Открытие Брокер» принесли до 61,1% в рублях и 50,9% в долларах США.

Наиболее успешными стратегиями ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» в 2019 году стали «Киберспорт», «Глобальная безопасность» и «Акции Apple».

В 2019 году самый впечатляющий рост продемонстрировали акции Apple, рост базового актива составил 52,3%. Вложения в этот актив стали самыми выгодными для тех, кто выбрал инновационный продукт «Страйк» (ИСЖ с регулярными взносами), который компания «Росгосстрах Жизнь» запустила 14 сентября 2019 года. Промежуточная доходность этого актива «Страйка» для клиентов составила 11,51%, несмотря короткий период продаж в 2019 году – с сентября по декабрь*.

Промежуточная доходность классического ИСЖ со стратегией «Киберспорт» в 2019 году составила для клиентов 16,07%, хотя продукт стартовал только в июне 2019 года**.

Самым доходным активом ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь», в который можно было вложиться на протяжении всего 2019 года, стала «Глобальная безопасность» в долларах США. В этой стратегии клиенты смогли увидеть промежуточную доходность 13,62% в долларах США.

«Инвестиционные продукты стараются успеть за рыночными трендами, поэтому в 2020 году будет появляться еще больше стратегий, ориентированных на самые перспективные сектора глобальной экономики. Например, можно рассчитывать на рост популярности историй, связанных с экологией. Достаточно оценить рост влияния таких персон, как Грета Тунберг, чтобы понять, что это может стать одним из трендов ближайшего будущего», — говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».

В 2019 году продукты фабрики «Открытие Инвестиции», созданной на базе банка «Открытие», УК «Открытие» и «Открытие Брокер», продемонстрировали существенный рост.

В линейке продуктов УК «Открытие» положительную динамику показали как фонды акций, так и фонды облигаций.

Доходность фондов, инвестирующих в рублевые активы, составила от 11% до 35,30% годовых в рублях. Валютная доходность фондов, инвестирующих в долларовые активы, составила от 12,18% до 30,36% в долларах США.

Стоимость пая активно управляемого фонда «Открытие – Акции» за 2019 года выросла на 30,47%. Среди бумаг фонда, оказавших наибольшее воздействие на рост стоимости пая, акции Сбербанка, «ЛУКОЙЛа», «Газпрома» и «Яндекса».

«Мы полагаем, что российские акции в обозримом будущем продолжат оставаться привлекательной инвестиционной возможностью. Внутрироссийский фон позитивен: продолжение смягчения политики ЦБ снижает ставку дисконтирования будущих денежных потоков, по которой оцениваются российские акции; крупнейшие бумаги на рынке планируют и дальше повышать дивиденды; также появились надежды на стимулирующие экономику меры со стороны нового правительства», – комментирует руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков.

Консервативный фонд «Открытие – Облигации» по итогам года показал доходность +11%, что существенно превышает максимальные ставки российских банков по депозитам.

Лидером по доходности среди валютных фондов УК «Открытие» стал фонд «Открытие – США», показавший +30,36% в долларах США. Большая часть средств владельцев паев фонда вкладываются в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100.

Активно управляемый фонд «Открытие – Глобальные инвестиции», прибавивший за год +25,84% в долларах США, смог показать столь высокий результат за счет инвестирования в бумаги таких эмитентов, как Microsoft, Alphabet (Google), Apple, Facebook, Charter Communications.

Консервативный валютный фонд «Открытие – Еврооблигации» по итогам года показал доходность +12,18% в долларах США, что кратно превышает максимальные ставки по долларовым депозитам.

В 2019 году в отделениях банка «Открытие» помимо открытия брокерских счетов стало возможным подключение сервиса «Ваш финансовый аналитик», предоставляемого «Открытие Брокер». В рамках сервиса клиенты получают торговые идеи от аналитической команды «Открытие Research» и могут реализовать их на брокерском счете. В течение года клиентам было предложено 138 новых торговых идей, 89% из которых продемонстрировали прибыль. Результат лучше бенчмарка показали 79% идей.

Лучшей идеей по бумагам российского рынка стала покупка акций «Трансконтейнера», которая принесла клиентам «Открытие Брокер» за год и три месяца доход в размере 61,1%. Среди идей по зарубежным активам абсолютный лидер в долларах США (USD) – покупка акций инвестиционной компании Apollo Global Management с доходностью 50,9% менее чем за 8 месяцев.

«“Ваш финансовый аналитик” — один из наиболее популярных сервисов “Открытие Брокер”, он рассчитан на клиентов, которым не хватает опыта или времени для самостоятельного анализа рынка. Этот сервис идеально вписывается в продуктовую линейку банка, учитывая, что большая часть его клиентов не имеют опыта инвестирования. Абсолютное большинство наших торговых идей показали результаты лучше бенчмарков, т.е. опередили рыночные показатели», — комментирует Алексей Куртов, заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами «Открытие Брокер».

«Мы наблюдаем стабильный рост спроса на инвестиционно-страховые продукты, а наши партнёры обеспечивают клиентов банка одними из лучших продуктовых предложений на рынке. На текущий момент более 10% от всех сбережений, которые розничные клиенты размещают в банке «Открытие», размещается в инвестиционно-страховые продукты наших партнёров», – отметил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

*Стратегия запущена 14.09.2019, коэффициент участия в первый год 22%

**Стратегия запущена 14.06.2019, коэффициент участия 105%

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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комментарии

Горожанин
0
04 марта 2020
11:57
Шестёрки
Горожанин
0
04 марта 2020
11:59
Кто САМЫЙ , САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БАНКИР - МУЛЬПИМИЛЛИАНЕР в " ОТКРЫТИИ " ? ? ? ....
Горожанин
0
04 марта 2020
13:01
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Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына